Pour son 15e anniversaire, Lasemo met les petits plats dans les grands mais veut garder des tarifs raisonnables

À moins de deux semaines de cette édition « 15e anniversaire », les places continuent de se vendre comme des petits pains pour le festival Lasemo dans le parc d’Enghien.

Lire aussi «Dépêchez-vous d’acheter vos tickets»: déjà 20.000 places vendues pour Lasemo à Enghien, qui se dirige vers une édition record...

Au moins16.000 personnes ont déjà leur ticket pour la soirée du samedi avec en tête d’affiche Ben Harper (en exclusivité cet été en Belgique), Balthazar et Cali. Le dimanche suit avec environ 15.000 spectateurs pour Typh Barrow, Jain, Tryo, entre autres. Le vendredi est un peu plus en retrait, comme chaque année, avec 10.000 personnes pour Selah Sue, Odezenne, La Dame… Cela fait déjà 41.000 spectateurs cumulés, sur un maximum possible de 51.000. L’an dernier, ils ne furent « que » 28.000. Mais il reste encore plus de 10 jours.