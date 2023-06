Anisha, gagnante de la Star Academy, dévoile son premier single: «J’ai eu du mal à m’adapter à ma nouvelle vie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anisha, comment avez-vous vécu votre sortie du château ?

J’ai eu un peu de mal car c’est beaucoup de changements d’un coup. Je ne m’étais pas préparée à ça. Je suis passée de l’ombre à la lumière du jour au lendemain. Le plus dur, c’est de savoir s’adapter à cette nouvelle vie. J’ai parfois eu du mal à jongler entre mes études et l’enregistrement de mon album. Je vois quand même les choses positivement car je prends plaisir à assurer toutes ces activités. J’ai surtout pris ça comme un challenge.

Avez-vous revisionné vos passages télé ?

Non. J’ai décidé de ne pas revoir les quotidiennes. J’ai simplement visionné quelques-unes de mes prestations, c’est tout. Moi, je préfère vivre le moment présent. Ma participation à la « Star Academy » est comme une aventure parmi d’autres. J’ai vécu chaque jour comme une victoire supplémentaire. C’était très intense mais je préfère garder en mémoire mes propres souvenirs. Je n’ai pas envie qu’ils soient dénaturés par les images diffusées à la télévision. Et puis, j’ai toujours un peu de mal à me regarder.