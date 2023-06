Le nouveau calendrier scolaire fait débat: certains élèves ont fini leurs examens... jusqu’à dix jours avant la fin d’année!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dernier examen de votre enfant est peut-être déjà prévu pour ce mardi, ce jeudi… ou peut-être a-t-il déjà fini sa session. Mais, depuis la réforme, l’année scolaire ne devait pas durer jusqu’au 7 juillet ?

Si, c’est effectivement le cas. Dans le primaire, l’école reste ouverte et un encadrement est bien prévu jusqu’au 7 juillet inclus, affirme le cabinet de la Ministre de l’éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

« Si on parle du secondaire, pour autant que l’école respecte le nombre de jours blancs annuels autorisés, il se peut en effet que les élèves terminent avant le 7 juillet au vu des examens et délibérations souvent organisées dans les derniers jours de l’année », précise-t-on. « La fin d’année la plus précoce possible, qui trouvera à s’appliquer dans le secondaire supérieur, sera le mardi de l’avant-dernière semaine de l’année scolaire (soit 8 jours scolaires ouvrables avant le 7 juillet) », ajoute le cabinet.