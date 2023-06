Le nouveau terrain multisports et le skatepark espérés pour 2024 à Herve

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un dossier dont on parle déjà depuis un certain temps à Herve. En effet, les jeunes devraient pouvoir enfin bénéficier d’une tout nouvelle agora space et d’un nouveau skatepark dans les prochains mois. L’objectif est de pouvoir rendre ces futures structures opérationnelles courant 2024.