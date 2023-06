Hicham Talhi vise le mayorat à Evere pour Ecolo: «C’est un rêve d’être bourgmestre de la commune qui m’a vu naître»

Depuis 18 ans, Ecolo-Groen est dans l’opposition à Evere. Le parti espère inverser la tendance en 2024 avec Hicham Talhi et Céline Martens comme têtes de liste. « On est en progression constante depuis les deux dernières législatures. La fois passée, on était les grands gagnants des élections et on nous a contournés », déclare le conseiller communal et député Hicham Talhi qui vise le poste de bourgmestre.

Pour les Verts, il est temps de mettre un terme au règne des socialistes. « Les citoyens veulent du changement. On a une commune de gestionnaires avec un échevin de l’immobilité qui n’a même pas commencé à développer un plan de mobilité », affirme le candidat au mayorat. « Il y a moyen d’amener du changement pour une commune qui met plus l’accent sur les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes, avec plus de participation citoyenne, plus verte et plus transparente. »