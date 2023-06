Éric Domb (Pairi Daiza) écrit au président chinois Xi Jinping... qui le surprend!

Il y a la chanson de Claude François « Magnolias For Ever ». Puis, il y a le magnolia de l’amitié. Une amitié, comme l’a rappelé récemment Eric Domb, entre Pairi Daiza et la Chine. Le boss du parc a pris sa plus belle plume pour rappeler un souvenir au président chinois Xi Jinping. Le 30 mars 2014, accompagné de son épouse et des souverains belges, l’un des hommes les plus puissants au monde avait découvert Brugelette et son sublime parc. Les deux pandas Xing Hui et Hao Hao venaient d’être installés dans leur écrin situé dans le plus grand jardin chinois d’Europe avec ses 4,7 hectares.

La lettre remise par l’ambassadeur de Chine en Belgique. - DR