Aster Vranckx avant le match décisif des Diablotins contre le Portugal à l’Euro Espoirs: «Nous avons aussi beaucoup de pression»

L’été, saison de la renaissance pour Aster Vranckx ? Après une année pourrie à l’AC Milan où il n’a eu droit qu’à 318 minutes de jeu de la part de Stefano Pioli – une broutille –, le milieu de terrain belge semble avoir retrouvé le sourire et du rythme ces dernières semaines. D’abord au sein du giron des Diables rouges, où il a fêté ses deux premières caps internationales, et maintenant avec les Diablotins, où il espère mener les siens vers un dénouement heureux à l’Euro Espoirs.

Aster Vranckx et Amadou Onana possèdent des profils relativement semblables. Ce n’est d’ailleurs pas anodin que le Rossonero ait enfilé le brassard de capitaine des Espoirs, en juin 2022, suite à la promotion du médian des Toffees chez les Diables rouges. Ce n’est pas non plus surprenant que Vranckx ait été appelé, lors de ce rassemblement du mois de juin, par Domenico Tedesco pour suppléer Onana, forfait. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Le Brabançon a dès lors profité de cette fenêtre pour effectuer ses premiers pas avec les A. Deux caps en moins d’une semaine : 16 minutes contre l’Autriche et 57 en Estonie. Avec, à la clé, un centre du pied droit calibré et décisif en direction de Romelu Lukaku à Tallinn, mais surtout une belle impression globale laissée au public belge. S’il concède encore parfois du déchet dans son jeu, c’est parce qu’il ose tenter des passes risquées, il y va au culot. Une attitude décomplexée qui a plu au nouveau sélectionneur. « Jouer pour l’équipe nationale était un rêve que je nourrissais depuis longtemps. Ce rêve est devenu réalité. Je n’avais pas joué de match depuis un certain temps, mais je me suis senti très bien. Je voulais vraiment me montrer », disait-il, très satisfait et conscient d’avoir saisi sa chance.