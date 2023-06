Sauvagement attaquée par un chien, la brebis de Georges succombe à ses blessures à Geer: «Je n’ose imaginer la souffrance qu’elle a ressentie…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est encore avec beaucoup d’émotion que Georges Deman, entrepreneur à Geer, accepte de nous livrer les détails de sa mésaventure. « Avec l’un de mes amis, nous nous occupons de dix agneaux et de quatre brebis sur un terrain dans le village de Darion. Nous adorons les animaux et venons nous en occuper régulièrement. On veille toujours à ce qu’ils ne manquent de rien. »

La brebis a été attaquée par un chien en liberté. - FB

Comme à son habitude, Georges se rend sur place le dimanche afin de s’occuper des ovidés. Rapidement, le Geerois remarque que quelque chose cloche. Dans le fond du terrain clôturé, une brebis gît au sol, mal en point et barbouillée de sang frais.