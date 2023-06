Le regard d’Emiliano Bonfigli: Thibaut Courtois, pour le meilleur et pour le pire!

Une semaine plus tard, il est encore difficile de comprendre vraiment ce qui a pu passer par la tête de Thibaut Courtois. Cette affaire du brassard a largement été commentée et expliquée. Cela a même donné, d’un point de vue journalistique, un peu de relief à ce déplacement en Estonie où les Diables Rouges ont généralement la bonne habitude de s’imposer. Finalement, avec quelques jours d’avance sur le programme, Courtois a pu se ressourcer et penser à son mariage qui était donc prévu quelques jours après ce déplacement à Tallinn. Et maintenant ? La situation semble a priori inextricable. Courtois a pris l’initiative de quitter le groupe des Diables, de manière fort peu élégante. Il va devoir trouver un moyen plus classe de revenir. Tête baissée ? C’est mal connaître le tempérament du gardien de but du Real Madrid. La Fédé et ses têtes dirigeantes vont devoir élaborer un scénario où Tedesco et Courtois font chacun un pas vers l’autre tout en gardant la face aux yeux du public, des médias et surtout des autres Diables Rouges. Dans cette affaire, seul l’intérêt de l’équipe nationale doit primer.

Heureusement, il n’y a pas que le foot !

Cela passe à la fois par un entraîneur qui garde sa crédibilité et sa mainmise sur le groupe, mais cela passe aussi par la présence dans l’équipe du meilleur gardien de but de l’histoire de la Belgique. Domenico Tedesco et Thibaut Courtois sont dès lors condamnés à s’entendre. Pour le meilleur et pour le pire, comme l’a très certainement entendu Courtois ce week-end lors de son mariage.