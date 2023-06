Cédric Roussel, légende du RAEC Mons, est mort d’une embolie pulmonaire: «Il n’y a pas de symptômes avant-coureurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’émotion est toujours aussi importante suite au décès de l’ancien attaquant Cédric Roussel. Véritable légende du RAEC Mons, il est décédé ce samedi à seulement 45 ans. Les messages d’hommage continuent à se multiplier, preuve qu’au-delà de ses buts, l’ancien Diable rouge a marqué énormément de personnes.

Cédric Roussel a marqué de nombreux buts pour le RAEC Mons. - Belga

Cédric Roussel est décédé ce samedi sur la Grand’Place de Mons. - E.G.

Ses funérailles auront lieu au complexe funéraire Borgno (chemin de l’Oasis 23 à Mons) ce vendredi à 10h30. Une cérémonie est également prévue dans l’intimité familiale à Bray, village d’où il était originaire. Les personnes qui veulent adresser leurs condoléances à la famille et aux proches de l’ancien attaquant peuvent aussi se rendre au complexe Borgno pour les visites. Celles-ci sont prévues ce mardi et mercredi de 17 à 19h.

Lire aussi Les funérailles de Cédric Roussel auront lieu ce vendredi à Mons

Une cagnotte

Une cagnotte a également été lancée afin de lui rendre hommage et d’aider sa famille dans l’organisation de ses funérailles. Elle a été relayée par le RAEC Mons.

Cédric Roussel sous les couleurs du RAEC Mons. - Belga

On en sait aussi plus sur les circonstances de la mort de l’ancien buteur, passé notamment par le Standard, Gand et Genk.