Délégation iranienne à Bruxelles: Hadja Lahbib a présenté un long mea culpa... mais pas sa démission

« Je n’en parlerai pas à la légère. Nous sommes en train d’en discuter », a-t-il déclaré. Dans le même temps, le libéral estime qu’il est « dans l’intérêt de tous que nous dépassions cet incident et que nous gardions la tête froide ». « Nous sommes confrontés à des semaines de décisions importantes. Réduire les impôts pour les travailleurs, prolonger les centrales nucléaires et réformer les pensions », a-t-il ajouté.

Le porte-parole de M. Vandenbroucke a confirmé qu’il y a eu une discussion au sujet des suppléments d’honoraires. À un moment donné, M. Van Quickenborne s’est levé alors que M. Vandenbroucke était encore en train de parler. Le second s’est également levé lui-même et a attrapé son collègue libéral par le bras.

Les versions divergent sur ce qui s’est passé exactement. L’une parle d’« agression verbale et physique » à cause de Vandenbroucke, qui aurait saisi les bras de Van Quickenborne et aurait poussé l’intéressé contre le mur. Une autre source a qualifié cette version d’exagérée : si un bras a été saisi, il n’est pas question d’un corps à corps.

Les deux ministres impliqués sont Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne. Le premier n’a pas accepté que le second quitte le Kern, alors qu’il s’exprimait auprès de l’assemblée. « Soudain, Vandenbroucke a littéralement agrippé Van Quickenborne et l’a tenu furieusement, comme dans une empoignade. Van Quickenborne a été surpris, il a essayé de se dégager. Les autres étaient stupéfaits et le Premier ministre a dû intervenir. C’était irréel », peut-on lire chez nos confrères.

Délégation Iranienne à Bruxelles: «Chaque jour qui passe rend la démission d’Hadja Lahbib plus difficile à gérer», analyse le politologue Pascal Delwit Le politologue de l’ULB, Pascal Delwit analyse les risques d’une chute du gouvernement et la tenue d’élections fédérales anticipées.

Par Yannick Hallet Journaliste à la Rédaction générale

Ce jeudi matin, le PS et Ecolo consultaient leurs groupes quant à la position à tenir face à Hadja Lahbib lors de la plénière de l’après-midi. Après la commission des Relations extérieures à la Chambre ce mercredi, la place de la ministre libérale des Affaires étrangères au sein du gouvernement était plus que jamais menacée malgré le soutien affiché d’Alexander De Croo. « En toute bonne logique que Hadja Lahbib aurait déjà dû démissionner, compte tenu des choses inacceptables qu’elle a dites ce mercredi et des erreurs commises. Chaque jour qui passe rend sa démission plus dure à gérer. Le MR a lié le sort de sa ministre à celui du Premier ministre », observe Pascal Delwit du Centre d’étude de la vie politique de l’ULB.

À force de résister aux appels à la démission, ne risque-t-on pas de voir le gouvernement fédéral tomber à un an des élections ? « Si nous restons dans la logique de la démission d’un ministre qui assume une faute, le gouvernement peut poursuivre avec les mêmes partenaires. Par contre, si des partenaires de la majorité estiment que la présence de madame Lahbib n’est plus acceptable et plus acceptée, on risque une crise gouvernementale », poursuit le politologue de l’ULB. Le MR va devoir évaluer le coût du maintien à tout prix de sa ministre.

Si la crise s’aggrave, le gouvernement pourrait se mettre en affaires courantes. Le Roi désignerait alors une ou deux personnes pour tenter de régler la situation. Un changement de Premier ministre, voire de coalition, pourrait être la solution. « Une motion de méfiance constructive déposée par au moins 76 députés pourrait aussi conduire à la démission du gouvernement », indique Pascal Delwit. Et si tout échoue, il reste alors la possibilité de dissoudre le parlement avec un délai de 40 jours pour organiser des élections anticipées. Avec le timing actuel, cela nous conduirait au mois d’août. Il y a peu de chance qu’on appelle les citoyens dans les isoloirs pendant les vacances annuelles. Le scrutin se déroulerait plus logiquement à la rentrée.

Un tel scénario est-il probable ? « Je ne le sais pas. Les partis ne maîtrisent pas toujours la dynamique d’une crise. Lorsqu’elle s’est opposée au pacte de Marrakech en décembre 2018, je ne pense pas que la N-VA se doutait que cela allait conduire à l’implosion du gouvernement Michel », rappelle Pascal Delwit. Le gouvernement s’était alors mis en affaires courantes. Des élections avaient été organisées en mai 2019, sans permettre la composition d’une majorité. Ce n’est qu’en septembre 2020, au terme d’une longue crise, qu’un accord avait été trouvé avec la désignation le 1er octobre d’Alexander De Croo comme Premier ministre.