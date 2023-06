Les Collégiades à Sainte-Waudru: en juillet, Mons est la capitale de l’orgue, découvrez les nouveautés du 30ème anniversaire

Les plus grands organistes vont se succéder, les cinq dimanches de juillet, à l’orgue de la collégiale Sainte-Waudru. Des concerts de prestige à prix modeste, dont les bénéfices sont affectés à l’amélioration du somptueux mastodonte (l’orgue va recevoir deux nouveaux jeux). Cette année, en « bonus », vous pourrez combiner votre concert à une visite guidée. Et pour les musiciens confirmés, juillet est aussi le mois où une master class est proposée aux organistes.

La première édition des Collégiades a eu lieu en 1993, il y a exactement trente ans. Entre-temps, il s’en est passé des choses dans la collégiale montoise ! Les grandes orgues de Sainte-Waudru, magnifique et colossal instrument datant du XVIIe siècle, ont été entièrement restaurées et donnent désormais pleinement la puissance et la beauté de leur voix. « C’est le plus grand orgue de Wallonie, et le plus grand orgue du XVIIe siècle de Belgique », souligne Matthias Maudoux, organisateur des Collégiades.