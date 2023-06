Nouvelle phase du chantier de la rue de Berneau à Visé durant ces deux semaines

Le chantier de rénovation de la rue de Berneau à Visé se poursuit. Après la mise de la sous-couche uniquement entre le pont de la Berwinne et le viaduc fin de la semaine passée, ces mardi et mercredi, il sera procédé au raclage avec circulation des riverains autorisée. Jeudi et vendredi, il y aura l’adaptation du coffre de voirie si nécessaire, toujours avec circulation des riverains autorisée.

Les 3 et 4 juillet, pose de la sous-couche depuis les feux tricolores à Dalhem jusqu’à la station Q8, carrefour inclus. La circulation sera donc interdite, durant ces deux jours, rue de Berneau, sur le tronçon compris entre la rue des Trois Rois et la limite communale ainsi que dans le carrefour formé par la rue de Berneau, la rue des Trois Rois et la rue Nelson Mandela. Et du 3 juillet à 6h au 11 juillet à 18h, la rue des Trois Rois sera mise en impasse, avec un accès uniquement via la rue de Mons.