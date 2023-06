Portes ouvertes dans les Centres de formation de l’IFAPME: Charleroi accueille le public ce mercredi 28 juin

Avec son catalogue de plus de 200 formations, son réseau et son expertise, l’IFAPME donne la possibilité de se former à des métiers modernes, ouverts sur l’avenir, soucieux de l’environnement et porteurs d’emploi. La formation en alternance, c’est l’assurance d’apprendre son métier avec des professionnels en activité.

Au programme de cette journée

Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses activités proposées par les Centres de formation dans la vingtaine de secteurs possibles à l’IFAPME. Voici e que vous pourrez découvrir à Charleroi, dans certains de ces secteurs :