Tour de France: les 5 étapes qui peuvent faire basculer la lutte entre les favoris lors de cette édition 2023

Avec près de 56.000 mètres de dénivelé total, un record de 30 cols, la traversée de cinq massifs de l’Hexagone et un unique contre-la-montre, court (22,4 km) et en côte, le Tour 2023 est l’un des plus montagneux des dernières années.

Samedi, ça commencera très fort avec une première étape truffée de côtes autour de Bilbao, « certainement l’étape d’ouverture la plus difficile de ces 50 dernières années », selon l’architecte du parcours, Thierry Gouvenou. La suite sera de la même veine. Voici cinq étapes-clés de la Grande Boucle, à cocher sur votre carnet de route.