Échange de tirs en plein marché dominical à Charleroi: l’un des tireurs risque 7 ans de prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le jour même, Amine a fini sa soirée en prison. Les caméras de surveillance urbaine l’ont surpris en train de s’engouffrer dans un immeuble du boulevard Bertrand avec une femme et un enfant. Il se trouvait toujours sur place au moment de la perquisition. Les deux autres, Mouhamad et Kamal ont été interpellés un peu plus tard.