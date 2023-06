Les artistes du théâtrebruxellois, leKVS, préoccupés par la présence d’un membre du Vlaams Belang au sein du CA

« Il n’y a pas de place au KVS pour les idées de l’extrême droite. Ni hier, ni aujourd’hui. Jamais », selon les mots de l’institution culturelle.

Depuis cette semaine, Filip Brusselmans, membre du Vlaams Belang, siège au conseil d’administration du KVS. « Qu’il n’y ait pas de malentendu : tout le monde est le bienvenu au KVS et à nos représentations. De plus, nous invitons cordialement tout le monde à venir voir notre travail et à dialoguer avec nous. Mais nous ne sommes pas naïfs non plus », explique le théâtre.