Délégation iranienne à Bruxelles: toujours des doutes au PS et chez les Verts alors que l’échéance se rapproche

Jeudi, la Chambre doit se prononcer en séance plénière sur les motions de méfiance déposées par la N-VA et le Vlaams Belang. Leur rejet signifierait la fin de la saga qui a commencé le 15 juin. Les jours qui viennent s’annoncent donc périlleux.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib s’est expliquée pour la troisième fois au parlement sur ce sujet qui a plongé la Vivaldi dans la crise. Elle a présenté des excuses sur certains points de communication et exprimé des regrets sur d’autres, en reconnaissant des imprécisions, mais a nié avoir menti comme l’affirment l’opposition mais aussi une partie de la majorité.

«A ce stade, nous n’avons pas reçu les garanties nécessaires pour restaurer la pleine et entière confiance. Il faut maintenant prendre du recul. Ce soir, je ne peux pas me montrer satisfait», a averti le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen).

Le PS s’est montré très dur durant le débat et a accusé la ministre d’avoir menti devant le parlement. Il a pris acte des excuses de la ministre mais se dit toujours «perplexe» car à ses yeux des zones d’ombre subsistent. «Dans les jours qui viennent, nous examinerons votre responsabilité et votre transparence», a expliqué Malik Ben Achour.

Mensonges ?

Il y a un an, Mme Lahbib succédait à Sophie Wilmès à la tête de la diplomatie belge. L’ex-Première ministre s’est exprimée mercredi et a pris la défense de sa coreligionnaire. «A chaque fois, vous avez démontré la même volonté de transparence et de respect du travail parlementaire. J’ai entendu parler de mensonges alors qu’il suffit d’entendre vos explications pour avoir la conviction que ce n’est pas le cas», a-t-elle souligné en confiant son incompréhension devant les déclarations de «certains collègues». «On verra ce que les prochains jours apporteront de constructif"