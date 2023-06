Ville de Bruxelles: le compte de l’année 2022 est à l’équilibre

Plus précisément, l’année dernière s’est soldée par un très léger boni de 23.029 euros. « Après 2 années difficiles (2020 et 2021) liées à la crise du covid, je suis heureux de vous annoncer que la ville a rétabli l’équilibre budgétaire dans son compte 2022 », a déclaré le bourgmestre Philippe Close, à l’entame de la réunion du conseil.

Selon celui-ci, les résultats budgétaires confirment que la reprise économique a été forte et que les efforts conjugués de la Ville pour préserver l’emploi au sein de l’administration, soutenir le CPAS et la police, maintenir une offre d’enseignement de qualité et d’accueil de la petite enfance, relancer les activités sportives et culturelles et restaurer les finances communales ont été payants.