Thibaut Courtois et Mishel Gerzig se sont dit oui dans un château ultra-sécurisé: les nouvelles images de leur énorme mariage! (vidéo)

de videos

Le Diable rouge de 31 ans, et la mannequin israélien de 26 ans, étaient arrivés sous les acclamations de leurs familles respectives et de leurs amis, dimanche soir, sur une plage privatisée pour l’occasion et décorée par une société d’organisation de mariages, Sky, sur le thème « paradis tropical ». Palmiers, petits salons en rotin et coussins fleuris, avaient été installés sur le sable, tandis qu’un saxophoniste et un DJ s’occupaient de l’animation musicale. Elle en mini-robe et maxi décolleté blanche, lui en polo et costume blanc, le tout signé par la maison italienne Dolce & Gabbana.