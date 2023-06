Une nouvelle piscine à Marchienne en 2026, après une rénovation en profondeur pour un budget de 13 millions€: «Trois piscines seront opérationnelles d’ici trois ans!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Charleroi, on peut dire que, côté sport, cette mandature est marquée par les dossiers « piscines ». Les nageurs peuvent actuellement se mouiller à deux endroits seulement, à savoir l’Hélios et, de façon plus saisonnière, à Charleroi les Bains. Une offre assez limitée il faut le dire, mais amenée à évoluer. Puisqu’en 2026, l’échevin des Sports Karim Chaïbaï ne cache pas son ambition de mettre à disposition des Carolos et des autres trois bassins, sans compter Chaleroi les Bains.