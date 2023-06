Un nouveau projet d’installation de 8 éoliennes est à l’étude entre Trois-Ponts, Saint-Vith et Vielsalm

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis qu’il est possible de construire des éoliennes dans des zones forestières, toutes les communes qui ont des beaux massifs sont constamment sollicitées. Partout en Belgique, les promoteurs éoliens se précipitent à la recherche des endroits les plus venteux. Le dernier projet en date prend place à la frontière entre trois communes : Trois-Ponts, Saint-Vith et Vielsam. Le projet est mené conjointement par Courant d’Air, Luminus et Renner Énergies. Il s’agit de 8 éoliennes.