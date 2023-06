La crème de la crème au Belfius Padel Summer Gala: la Nº1 mondiale Paula Josemaria confirme sa présence

Paula Josemaria, actuelle nº1 mondiale qui a gagné avec Ariana Sanchez le Circus Brussels Padel Open 2023 et tous les tournois du World Padel Tour depuis janvier 2023 (sauf la finale du Master de Valldoid de ce week-end), vient de confirmer sa présence au 3e Belfius Padel Summer Gala.

Paula Josemaria précise : « Je suis ravie de revenir en Belgique et surtout à Knokke parce que j’ai d’excellents souvenirs de ma venue en août 2021 lors de l’énorme succès de la première édition de ce gala. J’ai hâte de profiter à nouveau de cette surperbe ville balnéaire et surtout de le montrer à mon fiancé. C’est super de pouvoir jouer pour un public belge qui adore le padel tout en profitant juste après de ballades en vélo, en golfcar, des plages, des beach clubs… J’adore et ça me rappelle mes meilleurs moments en Espagne ou au Portugal. Merci la Belgique, je vous aime. »