Procès des attentats de Bruxelles : les défenses de Mohamed Abrini et Osama Krayem plaideront mardi

Me Laura Pinilla et Me Stanislas Eskenazi auront la parole mardi matin pour défendre leur client, Mohamed Abrini, devant la cour d’assises chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. À leur suite, c’est la défense d’Osama Krayem qui développera sa plaidoirie.

Le ministère public avait requis, fin mai, la culpabilité des deux hommes pour participation aux activités d’un groupe terroriste ainsi que pour assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste.