Une célèbre animatrice belge pressentie pour remplacer Laurence Boccolini à la tête de «Tout le monde veut prendre sa place» sur France 2

Mais maintenant que l’animatrice emblématique du « Maillon faible » s’en va, Sara De Paduwa a été rappelée pour tourner un nouveau pilote, explique Le Parisien. La concurrence sera rude pour la star de VivaCité, puisque Bruno Guillon, déjà bien présent sur France Télévisions, mais aussi deux autres animateurs sont dans la course, toujours selon Le Parisien.

Ce qui pourrait désavantager Bruno Guillon, c’est son agenda déjà très, très chargé. Il est chaque matin sur Fun Radio, de 6h à 12h, faisant de son émission une des plus longues matinales en radio. Sans oublier « Chacun son tour », diffusé six jours sur sept sur France 2. Rajouter à cela un second jeu régulier ne serait pas une mince affaire. Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne pour Sara De Paduwa…