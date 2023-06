Les bulles du Chant d’Eole à Quévy et deux autres domaines repris dans le tout nouveau Gault&Millau des vins belges !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour sélectionner les vins et bulles présents dans le guide, de nombreuses dégustations ont été organisées à l’aveugle. « Avec une trentaine de sommeliers renommés, nous avons dégusté près de 300 vins, explique Marc Declerck, CEO de Gault & Millau. Nous avons ensuite retenu 82 domaines et 172 vins. Puis 42 coups de cœur. Si le Chant d’Eole et le Ruffus n’avaient pas été repris dans le guide, ça aurait quand même été bizarre. Leur renommée est à nouveau confirmée à l’aveugle par nos équipes. Le Ruffus et le Chant d’Eole sont pourtant excessivement différents. C’est bien la preuve qu’il n’y a pas un seul type de vin belge ».