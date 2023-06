De bonnes céréales pour du bon pain

Manger bon et sain est de plus en plus important pour bon nombre d’entre nous. Au fil de cette visite, vous pourrez découvrir les différentes céréales qui permettent de réaliser les meilleurs pains. Vous serez également convié à prendre l’apéro en dégustant de délicieux pains locaux. Pour cette visite d’une durée d’1h30, l’inscription est souhaitée.

Quand ? le samedi 1er juillet et le dimanche 09 juillet à 10h30 Où ? Rendez-vous devant le château de Sart, au croisement de la rue François Michoel et du chemin du Sang à 4845 Sart. Infos et Inscriptions ? d.demorcy@collectifs.net