«Star Academy»: voici quand le télé-crochet fera son grand retour sur TF1

Et cette fois-ci, pas de Coupe du Monde. On va donc pouvoir profiter d’une vraie longue saison, qui ne sera pas limitée à six semaines.

Voilà que TF1 vient de dévoiler la date du retour de l’émission, qui se fera donc le samedi 4 novembre, à 21h10, avec Nikos Aliagas et Karima Charni. On a déjà hâte de découvrir les nouveaux académiciens !

Si Adeline Toniutti et Yanis Marshall devraient être de retour, on doute de la présence de Laure Balon et de Pierre de Brauer, très discrets et jamais mis en avant par TF1, au contraire des deux autres professeurs, très appréciés par la chaîne.