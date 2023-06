De l’or pour les époux Vanasche-Just

Madame, native d’Ougrée est née le 07 juin 1954 et à deux frères. Quant à lui, Monsieur est né à Spa me 13 mai 1945, il a un frère et une sœur. Monsieur à fait carrière à Spa-Monopole, tandis que Madame a travaillé chez le Dr Boldo. Passionnée de bricolage, de Scrapbooking et d’ordinateur, Madame aime faire des petits cadeaux à ses voisins. Monsieur adore le coloriage, l’informatique et se rend régulièrement sur les brocantes. Deux filles sont venues agrandir la famille, puis trois petites-filles. Les projets : être encore ensemble pour leurs noces de Diamant et pour Madame être arrière grand-mère. Leur secret du bonheur : l’amour et le respect ; être deux oiseaux de paradis… inséparables !

Nous souhaitons à ce sympathique couple encore de très longues années de bonheur.