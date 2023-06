Découverte des produits locaux… Un chouette soutien de la Wallonie

On amène ses contenants (bocaux en verre, boîtes en plastique, sacs en papier, sacs en coton…), on les pèse à l’entrée, puis l’on fait ses petites courses. Au passage à la caisse, l’on vous déduit le poids de votre bocal et le tour est joué…, un petit sac en plastique en moins jeté à la poubelle. C’est aussi des produits locaux, moins polluants pour l’environnement. Mais aussi des idées et des ateliers afin d’apprendre ou de réapprendre à réparer, cuisiner, imaginer, créer, jardiner, découvrir, s’émerveiller, échanger, papoter… Afin de permettre aux consommateurs la découverte des produits locaux de qualité, « Demain l’Epicerie » avec le soutien de la Wallonie a émis un carnet de « fidéli-bons ». Ces bons de 5 euros vous permettront d’opter pour des aliments bons pour votre santé, de choisir des produits de proximité, de soutenir le savoir-faire des producteurs et transformateurs locaux et de maîtriser votre budget en consommant des produits frais, locaux et de saison.

Rendez-vous dans une épicerie « Demain l’Epicerie » et découvrez une autre façon de consommer.