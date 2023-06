La foire de la Saint-Pierre

Et… en tant que Malmédens on est fiers de rappeler que c’est la plus grande foire de la région. Cette année, du vendredi 23/6 au mardi 27/6 à minuit, 38 forains et 45 attractions participaient. Ce qui donnait comme un parfum de fête au centre-ville, d’autant que c’était également le début des vacances pour les enfants.

La petite cérémonie d’ouverture a eu lieu devant la Malmundarium. Des adultes et des enfants y étaient réunis, en présence du bourgmestre et de certains élus communaux. Francis et sa belle calèche n’y manquaient pas non plus, la bonne (et chaude) météo était de la partie. Une ambiance décontractée, où le verre de l’amitié fut servi.