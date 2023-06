Rencontre avec une délégation de femmes d’Equateur

Vilma Malaver (étudiante), Rocio Cisneros (comptable), Marina Canelos (présidente d’école) et Irapaï Santi – ces 4 Equatoriennes plus une petite fille – étaient accompagnées par deux de nos compatriotes : Sabine Bouchat et Tania Monville. La délégation était arrivée d’Equateur le 3 juin dernier à Paris. Habitant provisoirement à Theux, les Equatoriennes étaient donc à Malmedy ce 13 juin. La rencontre était placée sous le titre « Nous sommes l’Amazonie qui se défend ».

Il s’agissait d’une petite délégation de femmes venues d’Equateur, en Amérique du Sud. Plus exactement, ces femmes équatoriennes sont originaires de la région appelée Sarayaku, et la visite était organisée par plusieurs organisations de notre région : Les Equipes Populaires (Liège), la RQV (La Régie des Quartiers de Verviers) et La PILE (Pôle d’Initiative Locale Engagée) de Malmedy. C’est Shan Hsia, des Equipes Populaires, qui a coordonné cette action. La ville de Malmedy a, elle aussi, soutenu la rencontre, l’échevin Simon Dethier y était présent.

Une petite projection a présenté les conditions de vie de la population à Sarayaku, et surtout l’impact négatif que laisse l’exploitation pétrolière qui s’y est installée. Une exploitation qui utilise de l’explosif dans sa recherche de pétrole et qui ignore les droits les plus élémentaires de la population locale. Celle-ci se voit alors gagnée par la révolte : « Assez ! » Il faut se battre, car « on n’a pas demandé notre avis » et « on a le droit de dire non ». Bref : le peuple Sarayaku a eu le courage de résister.