Les avocats de Mohamed Abrini se sont succédé à la barre ce mardi devant la cour d’assises de Bruxelles, délocalisée au Justitia à Haren. Dix hommes y sont poursuivis pour répondre des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem et Maelbeek. « Qu’on respire, nous ne plaiderons pas le renoncement volontaire, que tout le monde se rassure », répète le duo à plusieurs reprises. « L’homme au chapeau » de Zaventem a pris la fuite sans faire exploser sans déclencher sa charge explosive, mais il ne l’a pas non plus désamorcée. « Je ne vais pas demander l’acquittement de Mohamed Abrini, il se dit lui-même coupable », déclare en préambule Me Eskenazi.

« Mais je refuse d'accepter qu'on affirme qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Il l'a fait dès le premier jour, il l'a également déclaré lors du procès à Paris et lors de cette cour d'assises qu'il prenait ses responsabilités. Personne ne peut lui enlever ça », martèle l'avocat. « Abrini a poussé un des chariots le 22 mars à Zaventem. C'est « l'homme au chapeau ». Vous pouvez immédiatement répondre oui aux trois chefs d'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinat terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste », poursuit-il. Me Stanislas Eskenazi et Me Laura Pinilla. - BELGA

Toutefois, le pénaliste invite le jury à regarder au-delà du simple « nous sommes les gentils, ils sont les méchants » et de s’attacher à le condamner pour ce qu’il a réellement fait. Avant de céder sa place à Me Pinilla à la barre, Me Eskenazi est revenu sur les conditions de détention de son client depuis son arrestation jusqu’au procès de ce jour, remerciant au passage la cour d’avoir remis de « l’humanité » dans ce procès et fustigeant l’argument des nombreuses confusions et contradictions dans ses déclarations, comme l’a soulevé le parquet fédéral il y a quelques semaines.

« Un costume trop grand » Pour Me Laura Pinilla, le parquet fédéral cherche à « tailler un costume trop grand, encore plus grand qu’il ne l’est déjà» à Mohamed Abrini. « C’est un grand radicalisé, un membre central de la cellule, un grand artificier, la crème de la crème. C’est ce qu’on cherche à vous vendre », avance l’avocate. « On ne vous ment pas sur toute la ligne, mais un petit peu par ici, un petit par là. Sur 489 cartons, ils se disent qu’on n’ira pas chercher les petites erreurs. Abrini a passé quinze jours en Syrie, suffisamment pour une belle formation militaire. 15 ? Je pensais que c’était neuf ? Qu’il saurait où se trouvent les armes tant recherchées ? Mais dans ce cas, ça fait sept mois que Bilal El Makhoukhi n’a rien à faire dans ce box », ajoute-t-elle. « Abrini n’a pas loué les planques, il est passé par quasi-totalité d’entre elles, aucune aide financière mais il effectue des achats pour la cellule. C’est le consensus, c’est ce qu’il ressort du dossier », pose-t-elle en premier lieu. Il ne fabrique pas de bombes La pénaliste est ensuite revenue sur la fabrication du TATP que le parquet lui reproche. « D’emblée, l’achat des produits ne correspond pas à de la fabrication. On vient avec une audition d’Abrini sur la fabrication des explosifs mais on manque de rigueur et d’honnêteté intellectuelle. Le parquet vous dit qu’il connaît chaque étape de processus, donc c’est qu’il en a fabriqué. C’est une opinion personnelle, pas un fait. À chaque fois qu’il donne un renseignement, il en précise la source. C’est Najim Laachraoui qui lui a dit. Ce n’est pas la même chose », avance Me Pinilla. « Est-ce que connaître la recette d’une gosette ou du pain fait de vous un boulanger ? Non. Il faut un peu de farine sur les mains. Et sur les mains d’Abrini, je n’en vois pas », image-t-elle. Est-ce que connaître la recette d’une gosette ou du pain fait de vous un boulanger? Me Laura Pinilla, Avocate « Son empreinte dans un gant de vaisselle à Max Roos ? Le parquet vous dit qu’il était nécessaire d’en mettre pour la fabrication du TATP. Quand ils emménagent à l’adresse, les travaux sont à peine finis, c’est le bordel. Ça ressort de ses déclarations mais également du dossier. Nous ne disons pas que M. Abrini est une fée du logis, mais est-ce invraisemblable qu’il ait fait la vaisselle à un moment ? Jouons tout de même le jeu du parquet. Je suis allée vérifier la liste de tous les objets nécessaires à la fabrication du TATP. Il y en a une dizaine, dont le gant de vaisselle. Sur aucun des autres objets, on ne retrouve pas ses empreintes ou son ADN » note-t-elle. « Que dit Osama Krayem, dont la parole est érigée en vérité par le parquet : « je n’ai jamais vu Abrini fabriquer du TATP à Max Roos. »