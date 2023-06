Suite à une enquête de police, la cheffe de file de l’opposition Caroline Horgnies est exclue du conseil communal d’Hensies : « Je n’ai rien à me reprocher »

Mais la conseillère vient d’être exclue du conseil communal. Elle a reçu un courrier de la commune d’Hensies ce lundi. Comme l’indiquent nos confrères de la DH, une enquête de police a établi qu’elle n’habitait plus à Hensies, mais à Frameries. Caroline Horgnies est donc désormais inscrite au registre de la population framerisoise.

« Je ne suis pas étonné », réagit Eric Thiébaut, le bourgmestre d’Hensies. « Nous avions reçu des témoignages allant dans ce sens. Et dernièrement, nous avons reçu officiellement un courrier de la commune de Frameries nous informant que Caroline Horgnies avait été domiciliée d’office à Frameries suite à une enquête de voisinage menée par la police. »

Suite à cette information, la commune d’Hensies a donc exclu Caroline Horgnies du conseil communal. « Elle n’est plus dans les conditions pour siéger », poursuit le maïeur hensitois. « Je trouve ça fou. Elle répète sans arrêt que le collège communal est dans l’illégalité alors qu’au final elle ne respecte pas le premier devoir d’un élu : habiter dans sa commune. »

Deux recours

La cheffe de file d’opposition nie pourtant tout déménagement. Elle affirme haut et fort habiter toujours la commune hensitoise. « Oui, le papa de mes deux enfants habite Frameries. Je me rends régulièrement chez lui », nous explique-t-elle. « Mais pour ma part, je vis toujours à Hensies avec mes deux enfants. J’y ai toujours vécu. Je n’ai rien du tout à me reprocher. Je suis droite dans mes bottes ! »