Des conseillers de la majorité votent à contrecœur pour le futur Schéma de développement territorial, à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sujet brûlant s’il en est, le futur Schéma de développement territorial (SDT) est passé devant le conseil communal de Verviers. Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il a engendré un long débat (plus d’une heure et demie). Même si l’avis positif du collège l’a emporté en fin de compte, le sujet a crispé plus d’un conseiller, notamment dans la majorité même s’ils ont presque tous voté favorablement.