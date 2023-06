Athlétisme - Le Tournaisien Thaddée Adam sur piste pour battre un record personnel cet été

Thaddée Adam consacre la première partie de la saison estivale à la piste avant de basculer sur la route. Le Tournaisien du MOHA a déjà une belle déclinaison de prestations à son actif. « J’ai couru le 10.000 mètres sur piste du championnat de Belgique, je m’y suis classé 5e en 29 : 32 », explique le compagnon d’Elise Vanderelst. « J’ai ensuite couru un 5.000 à Oordegem en 14 : 16, soit mon deuxième meilleur temps personnel. J’ai enchaîné avec un 10.000 à Leiden (P-B) mais la chaleur était trop intense et j’ai capitulé. »

Le prochain rendez-vous de Thaddée Adam sera le 5.000 mètres de ce samedi à la Flanders Cup de Lier. « Et le 5.000 mètres d’Heusden à la KBC Nacht où je viserai mon record personnel (14 : 12 sur piste). Je pourrais encore disputer un 3.000 pour terminer ma campagne sur piste avant de basculer sur la route. » Le coureur apprécie davantage le bitume. « Mes références sont plus intéressantes sur route. Mon objectif prioritaire sera de préparer le championnat de Belgique de 10 kilomètres sur route de Lokeren, où j’ai signé mon record personnel l’an dernier (29 : 01). Je combine tout cela avec un nouveau projet professionnel, l’ouverture d’un centre de fitness et médical à Tournai en octobre. » Thaddée Adam est également l’entraîneur de terrain et le préparateur physique de sa compagne Elise Vanderelst qui évolue sur 1.500 mètres et dont l’objectif est de se qualifier pour les championnats du monde de Budapest qui auront lieu en août.