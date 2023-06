Festival Musiq3 Bruxelles : voici le programme !

Cette nouvelle édition, construite autour du thème des Utopies, proposera à nouveau des concerts dans les Studios 1 et 4 de Flagey pour la musique classique, et au Marni tout proche, pour les projets plus hybrides. L’édition 2023 sera une invitation à découvrir la richesse du répertoire classique d’un spectacle à l’autre mais aussi l’occasion d’apprécier la programmation destinée aux plus jeunes.

Le 2 juillet, picnic et moment détendu pour les plus petits, à 15 et 16h, Flagey, Studio 3. À 16h, studio 4, « Sing with us » (VOCES8) est réservé aux adolescents à partir de 12 ans. Les jeunes chanteurs de la Flagey Academy dirigés par Helen Cassano et quelques chanceux élèves de la commune d’Ixelles préparés par ReMuA, partageront la scène avec Voces8.