La Chambre rejette la résolution de DéFI contre les nuisances autour de Bruxelles-National

Dans un communiqué, le parti amarante a déploré ce rejet. «C’est un acte manqué», a regretté le président du parti et député fédéral François De Smet. «Aujourd’hui, celles et ceux qui s’indignent régulièrement du statu quo de ce dossier à la tribune du parlement ont montré que leur indignation n’était que de façade. Il est plus que regrettable qu’aujourd’hui, seul le gouvernement fédéral arrive encore à dormir!»