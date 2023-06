ZEMM’S MODE, la boutique référence pour les vêtements de grandes tailles !

Nous sommes spécialisés dans le vêtement de grande taille du 36 au 62. Nous vous proposons également un large éventail de bijoux, sacs, chaussures, accessoires et cadeaux divers. Sans oublier un dépôt vente de divers artisans.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Tout d’abord, c’est notre passion. Notre envie est d’aider les personnes avec une morphologie atypique. On aime pouvoir leur donner des conseils, leur dire d’oser les couleurs, les faire sortir de leur zone de confort de l’habillement afin de les mettre en valeur. Le tout, sans qu’elles doivent se ruiner en achetant des vêtements à des prix fous pratiqués par des enseignes bien connues.

Comment s’organise votre journée type ?

Dès 9h, nous sommes au magasin pour gérer les commandes en ligne et remettre de l’ordre dans notre surface de vente. À 10 heures, notre porte est ouverte pour la clientèle et ce jusque 18 heures excepté le mercredi où nous fermons à 17h pour passer un peu de temps en famille.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Il y a 5 ans, j’ai créée ZEMM’S MODE en ligne. Cela a tout de suite été un véritable succès. En mai 2022, j’ai eu l’opportunité de trouver un espace commercial sur Rebecq. La région était intéressante car cela facilitait mes obligations familiales, que cela me permettait d’être proche de mes clientes mais aussi car Rebecq est un village qui aide ses indépendants. Que demandez de plus ?

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

L’émotion des clientes lorsqu’elles mettent des vêtements féminins et qu’elles osent autre choses. Un jour, un mari nous a appelé pour nous remercier sur les conseils que nous avions apporté à son épouse qui venait de s’acheter sa première robe.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Les qualités à avoir sont tout d’abord l’accueil et le sourire. Je mettrais également en avant l’honnêteté et parfois la patience. Nous sommes là pour conseiller et mettre en avant la valeur de la personne avec nos vêtements.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Une fois, je me suis fait déshabiller par une cliente car elle adorait notre tenue et qu’elle voulait l’essayer !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Nous avons une chouette clientèle, qui est vraiment adorable. Elle est composé de personnes de tous les âges, qui sont d’une fidélité extraordinaire.

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

Le parc d’Enghien est à découvrir absolument. Je les aménerais aussi à la découverte des bonnes tables de la régions et des jolies balades rebecquoises.

Avez-vous des projets pour la suite ?

On rêverait d’aggrandir la boutique afin de proposer plein de nouvelles idées !

Nicolas Evrard