Le Petit Nid de Forêt, un gîte quine laisse personne indifférent!

Le Petit Nid de Forêt est un gîte de caractère pouvant accueillir 6 personnes et 2 bébés. Pourquoi « de caractère » ? Car ce logement aux allures de maison de poupée ne laisse personne indifférent : nichée sur une colline dont la route en lacets dévoile à chaque tournant un paysage verdoyant et vallonné, bâtie il y a plus 200 ans de la jolie pierre grise du pays, elle trône fièrement sur une des plus belles places classées de Wallonie.

En poussant la porte du Petit Nid de Forêt, la magie continue… Des pierres, on passe aux poutres, apparentes, étonnantes. Tout de suite, la maison nous happe par son charme coquet, son ambiance cosy, et nous dévoile pièce après pièce ses nombreux atouts : poêle à bois, sauna, bain à remous, terrasse aménagée, barbecue, babyfoot… Son cadre exceptionnel – rural, calme et reposant, tout en étant à quelques kilomètres d’un grand nombre d’activités et lieux touristiques, des villes de Liège et de Durbuy, du circuit de Spa-Francorchamps et bien d’autres – permet à chaque voyageur, qu’il soit venu en couple, en famille ou entre amis, de vivre un moment d’évasion et de ressourcement.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Aux Scouts, mon « quali » était Aux Aguets, avec pour traduction : « toujours attentive aux besoins des autres ». Ce trait de caractère, déjà dominant à l’adolescence, n’a fait que se renforcer au fil des années et c’est tout naturellement que je me suis tournée vers un métier où je pouvais le laisser s’exprimer librement. Anticiper les besoins de mes hôtes, penser à chaque petit détail, soigner la déco sont autant de missions qui m’animent et me passionnent. Sans oublier le temps de la rencontre, de l’accueil, qui est toujours pour moi un merveilleux moment d’échange et de partage auquel j’accorde une grande valeur.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Je vis dans la région depuis mon enfance mais je n’ai le plaisir d’y travailler que depuis 2 ans, lorsque j’ai enfin dégoté la perle rare qu’est cette adorable petite maison. C’est une région incroyable, à cheval sur le Pays de Herve et l’Ardenne, ce qui lui confère une grande variété de paysages : forêts, vergers, bocages, vallons, rivières. Cette localisation est, à mes yeux, idéale en tant que destination de vacance de par sa proximité avec… Tout. Que l’on ait envie de nature, d’activités sportives, de culture, de patrimoine, de gastronomie, de zythologie, de parc animalier ou d’attractions, de thermes ou encore de courses automobiles, la route n’est jamais longue et les possibilités, nombreuses !

Le mot de la fin est pour vous !

Que vous ayez envie d’un week-end cocoon en amoureux, d’une virée festive entre amis ou d’un séjour récréatif en famille, laissez-vous séduire par cette maisonnette étonnante et ses environs enchantés. Rien ne me fait plus plaisir que de vous concocter un séjour sur mesure tout en vous laissant votre intimité. Alors, n’hésitez plus et contactez-moi pour que nous planifions ensemble votre expérience au Petit Nid de Forêt !

