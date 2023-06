Des terrasses en bois partent en fumée à Evere : important incendie, la maison est inhabitable (photos)

Les pompiers de Bruxelles étaient à pied d’œuvre à la rue Edouard Stuckens, à Evere, ce mardi vers 14h00. Dans un bâtiment qui comporte quatre étages, un incendie a démarré au niveau d’une terrasse faite en bois, à l’arrière du bâtiment. Les flammes se sont propagées vers les autres terrasses, la toiture plate ainsi que l’intérieur des appartements.

La police de la zone BruNo a de suite instauré un périmètre de sécurité et procédé à l’évacuation du bâtiment. « Tous les habitants étaient sains et saufs avant notre arrivée », rassure Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de la capitale. Les occupants seront pris en charge par la police de la zone BruNo et les services communaux d’Evere.