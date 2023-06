Nicky Doll: «Les hétéros ont le foot, les gays ont Drag Race» Nicky Doll reprend sa place de présidente du jury pour la saison 2 du concours de drag-queens de France 2. Photonews

Par Frédéric Seront pour Ciné Télé Revue

On prend les mêmes et on recommence. En tout cas niveau jury. Nicky Doll, de son vrai nom Karl Sanchez, la plus célèbre drag française, est de retour comme présidente des jurés de « Drag Race France », entourée de l’animatrice Daphné Bürki et du DJ chanteur Kiddy Smile. À eux de départager les onze candidates et d’en éliminer une chaque semaine jusqu’à la grande finale. Des candidates dont les noms sont à eux seuls tout un programme : Sara Forever, Vespi, Punani, Piche, Moon, et on en passe. Mais, à chaque fois, derrière l’extravagance des tenues se cachent des histoires personnelles parfois douloureuses.

Si l’émission avait été reléguée l’an dernier le samedi soir au-delà de minuit, le succès se faisant surtout en streaming et sur les réseaux sociaux, France 2 a cette fois décidé de donner une meilleure exposition au programme en le plaçant le vendredi en deuxième partie de soirée, juste après sa série « Tropiques criminels ». De quoi booster les audiences, qui avaient été, il est vrai, parfois assez confidentielles l’an dernier, hormis le premier numéro qui avait été proposé à un horaire moins tardif. La chaîne fait donc le pari d’attirer un public plus large que celui des fans de drag-queens. Un pari pas gagné d’avance. Cette année, la RTBF a peiné à faire de l’audience avec la version belge de l’émission, pourtant diffusée en prime time sur Tipik.

Nicky Doll (dont le nom est un hommage à la rappeuse Nicky Minaj) est en tout cas ravie de cette montée en grade du programme. Elle est la seule drag-queen française à avoir participé à « RuPaul’s Drag Race », la version américaine originale. Autant dire qu’elle connaît l’émission pour l’avoir vécue de l’intérieur. « Je dis toujours que les hétéros ont le football et la communauté LGBTQ+ a Drag Race », expliquait-elle l’an dernier dans le magazine « Vogue ». Un point de vue au demeurant un peu caricatural et qui enferme sa communauté dans un carcan, car on ne voit pas ce qui empêche les gays, les bis ou les trans d’aimer aussi le ballon rond.

Heureusement, dans la suite de l’interview, elle reconnaît l’ouverture d’esprit que peut apporter le programme. « C’est d’abord une consécration pour la représentation des drag-queens, mais c’est aussi un documentaire très intéressant pour les gens qui ne connaissent pas forcément le milieu du drag. On y découvre des profils éclectiques et des témoignages de vie bouleversants qui permettent de s’éduquer sur ces personnes qui ne correspondent pas forcément à la masse, qui peuvent être souvent marginalisées. La différence n’est pas un ennemi ! »

Un art peu compris

Et de conclure avec une pointe de fierté : « Faire partie d’une émission de cette envergure, c’est comme un badge vérifié sur Instagram. C’est une grande reconnaissance dans le milieu du drag et du spectacle, car cet art est encore trop peu compris. Beaucoup de gens voient le drag comme du travestissement, un vice sexuel. Ils ne comprennent pas l’aspect scénique de la chose. Drag Race est donc un bon moyen d’ouvrir l’esprit des Français qui ne connaissent pas cette culture. »

« Drag Race France », vendredi 30 juin, 22h55, France 2.