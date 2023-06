«Indices»: focus sur la mort de Céline Lechanteur, de «The Voice Belgique»

C’est une affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques années que retrace Julie Denayer ce vendredi : celle du suicide de Céline Lechanteur. Le 28 mai 2019, la jeune femme de 29 ans est retrouvée morte à son domicile, alors qu’elle vient de devenir maman. Elle s’est pendue. Si le drame a fait grand bruit, c’est que Céline avait participé à la première saison de « The Voice Belgique » et était choriste dans un groupe. Surtout, sa famille va très vite monter au créneau pour remettre en cause la thèse du suicide. Sur Facebook, ses parents et sa sœur vont ainsi accuser son compagnon, un ex-boxeur, d’être responsable de sa mort alors que leur couple battait de l’aile. Pour eux, c’était un manipulateur violent. « On l’a poussée à bout », déclara sa sœur. « Elle a été manipulée par un pervers narcissique. Elle ne s’est pas suicidée ! »

De son côté, son père a affirmé que Céline « n’aurait jamais abandonné sa fille comme ça, c’est certain ». Les parents créent même un groupe Facebook pour lancer un appel à témoins et mener leur enquête, réfutant totalement l’idée que leur fille se soit donné la mort. Ils vont aussi demander une autopsie. Le 1er juin 2019, l’inhumation a été arrêtée en pleine cérémonie pour permettre un nouvel examen de sa dépouille ! Mais les résultats ne montreront aucune intervention d’un tiers dans la mort de la jeune maman.