Olivier Pairoux («Cage Warriors»): «Le MMA, ce n’est pas une bagarre de rue»

J’ai toujours été attiré par les sports extrêmes. On avait déjà abordé cette discipline dans le cadre de l’émission « Tribus », mais on n’avait jamais fait quelque chose de régulier. Or, depuis cinq ans, je me suis vraiment passionné pour l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la compétition de MMA la plus connue au monde. Vincenzo Ciuro arrivant à la tête des sports de RTL, il a été sensible à mon idée d’avoir une présence récurrente de MMA à l’antenne.

Plein de choses ! Tout d’abord, c’est un des sports les plus compliqués. C’est un aspect qui est souvent effacé par l’image hyper-violente que les gens en ont. Beaucoup imaginent que les arts martiaux mixtes consistent juste à mettre deux mecs ou deux filles dans une cage et qu’ils se tapent dessus jusqu’au moment où il y en a un qui ne sait plus bouger. C’est beaucoup plus que ça. Il y a énormément de technique sportive. C’est ce qui est intéressant à expliquer dans les commentaires pour que les gens comprennent que derrière la violence, il y a des sportifs qui s’entraînent matin et soir en emmagasinant une variété de sports, qui vont de la boxe à la lutte, en passant par le karaté.

On a quand même l’impression que tous les coups sont permis…

C’est faux. C’est désormais un sport qui est réellement encadré, avec de vraies règles, des arbitres, une fédération. Ce n’est pas une bagarre de rue. Il y a des règles complexes, l’intégrité du combattant doit toujours être maintenue. Dès que ça va trop loin ou que c’est dangereux, l’arbitre peut interrompre. Et derrière la violence, il y a énormément de respect. Dans 99 % des cas, les combattants se prennent dans les bras à la fin et se congratulent. Bien sûr, avant le combat, il y a du trash talk, où les adversaires s’envoient des insultes. Ça fait partie du spectacle.

D’où vient cette réputation sulfureuse ?

Des débuts. Les premiers combats étaient choquants. On prenait un sumo 50 kilos plus lourd qu’un karatéka et ils se tapaient dessus dans une cage. Mais on n’est plus du tout là-dedans. C’est un sport qui a ses règles et qui ira peut-être un jour aux Jeux olympiques.

Quel argument utiliseriez-vous pour convaincre la personne la plus réticente à ce type de combat ?

J’ai été confronté à cette situation avec mes parents quand je leur ai annoncé que j’allais commenter des matchs de MMA. Je leur ai expliqué qu’avant la violence, on a d’abord des combattants, dont c’est le métier et qui adorent ça. On ne les a pas forcés à entrer dans la cage. Ils voient ça comme une carrière sportive. Et s’il y a de la violence, elle est consentie. Quand je regarde un match de foot, il y a chaque week-end des joueurs qui se font agresser sur le terrain par un adversaire. C’est de la violence qui n’est pas censée être tolérée. Au moins, avec le MMA, c’est une violence contrôlée. Et il n’y a pas de violence dans les gradins.