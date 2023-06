Embarquez avec nous pour un week-end enchanté dans la forêt d'Ermenonville

Pour son 60e anniversaire en 2023, le parc d'attractions de la Mer de Sable offre une expérience unique. Implanté sur un site naturel de dunes au cœur de la forêt, le parc vous plonge dans la Vallée du Mississippi, le Désert du Nouveau Mexique et le Canyon du Colorado. Les spectacles pyrotechniques et les expériences immersives vous feront retrouver votre âme d'enfant.

La forêt d'Ermenonville, située à seulement 40 km au nord de Paris, est une destination qui promet aventure et évasion. Elle vous invite à un voyage à travers le temps, vous transportant de la conquête de l'Ouest au Moyen Âge, jusqu'au Siècle des Lumières.

Juste en face du parc de la Mer de Sable, le Domaine de Chaalis vous attend. Vous y découvrirez les ruines de l'abbaye cistercienne du XIIe siècle, la chapelle Sainte-Marie, et un château-musée rempli de curiosités. La belle roseraie complète l'ensemble, offrant un spectacle de couleurs et de parfums.

Le Parc Jean-Jacques Rousseau – Un havre de paix

Enfin, pour une expérience de contemplation et de flânerie, rendez-vous au Parc Jean-Jacques Rousseau. C'est ici que le philosophe s'imprégnait de la nature et laissait ses pensées vagabonder. Des visites guidées sont organisées pour les amateurs de philosophie, de nature et d'architecture.