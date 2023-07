«Tour de France»: un duel Vingegaard/Pogacar en vue

La petite reine est de nouveau partie pour régner durant trois semaines sans partage sur les audiences de l’après-midi de la RTBF et France 2. Et si, à un moment, on s’est demandé si Tadej Pogacar, double vainqueur de la course, en 2020 et 2021, serait de la partie après s’être blessé lors de Liège/Bastogne/Liège en avril, le Slovène de 24 ans sera bien présent sur la ligne de départ et espère remporter une troisième Grande Boucle.

Il estime d’ailleurs que le repos forcé auquel il a été contraint après sa blessure au poignet n’est pas une mauvaise chose. « C’est parfois bien d’arriver avec de la fraîcheur sur une course de trois semaines. »