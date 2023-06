Nouvelle phase dans le chantier de rénovation de la station de métro Gare Centrale à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis mars 2022, un vaste chantier de rénovation de la Gare Centrale et de sa station de métro est en cours. La première phase du chantier est déjà terminée. La seconde phase, qui vise à étendre la station sous la rue Ravenstein, est en cours. « Elle devrait couvrir une période de maximum 16 mois. Elle sera suivie par la troisième phase, qui vise à étendre la station du côté de la tour Central Plazza (ex-Lotto), et qui devra commencer au second trimestre 2024 pour se terminer fin 2025 », a rappelé Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité lors de la dernière commission Mobilité au parlement bruxellois en réponse à une question de Sevket Temiz.