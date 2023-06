Championnes d’Europe, les Cats célébrées sur la Grand-Place de Bruxelles (photos et vidéo)

Billie Massey, Serena-Lynn Geldof, Becky Massey, Bethy Mununga et Maxuella Lisowa Mbaka ont suivi, avant que les titulaires ne leur succèdent. Antonia Delaere, Julie Vanloo, Julie Allemand, puis la meilleure joueuse du tournoi Emma Meesseman ont recueilli les faveurs du public, et les dix joueuses présentes se sont prêtées au jeu en entonnant quelques chansons populaires avec les supporters. Seules Kyara Linskens et Laure Résimont manquaient à l’appel.

Photo News