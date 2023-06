Plaisirs d’Été: Bruxelles présente une version estivale des Plaisirs d’Hiver

Après Plaisirs d’Hiver, voici Plaisirs d’Été ! Cette année, la Ville de Bruxelles propose un nouveau concept pour l’été. Finis les maillots et la plage de Bruxelles-les-Bains. Le centre-ville prendra des allures de « jardin urbain » du 14 juillet au 6 août pour un projet que la commune veut pérenne. « Plaisirs d’Hiver est une marque qui fonctionne. On est reparti de Bruxelles et de son ADN pour réinvestir les lieux qu’on a pu reconquérir comme la place De Brouckère et la place Fontainas. On s’est demandé comment sublimer Bruxelles. On est reparti de la place De Brouckère pour en faire une oasis géante », explique Delphine Houba (PS), échevine de la Culture, du tourisme et des Grands événements. « On espère ne plus devoir bricoler comme avec le Covid. Plaisirs d’Été est le rendez-vous de l’été. »

Inclusif et durable Une énorme structure végétalisée relie la place De Brouckère à la place Fontainas. Des animations culturelles (DJset, jam, slam, concerts, stand-up, etc.) et sportives gratuites divertiront les Bruxellois et les touristes sous le prisme de l’inclusivité de midi à 22h.

« Il y aura de la pétanque mais aussi des sports originaux avec du taï-chi, du pickleball et du spikeball. On pourra se mesurer aux plus grands sportifs sur 100m place De Brouckère. On aura aussi une activité de cyclodanse pour les personnes à mobilité réduites », présente Benoît Hellings (Ecolo), échevin des Sports. Sans oublier le tournoi de basket 3x3. En plus d’une programmation paritaire, une safe zone est prévue avec une équipe formée pour accueillir des personnes victimes d’agression. Des Summer Pop, inspirés des fêtes de village, animeront le quartier des Marolles, Neder-Over-Hembeek et le Quartier Nord. Au total, pas moins de 350.000 euros sont investis pour l’événement organisé par Brussels Major Event (BME). Le concept se veut également durable : tri des déchets, vaisselle réutilisable, toilettes sèches et même vêtements de seconde main pour le personnel. de videos Une prestation vertigineuse pour Santa, la chanteuse d’Hyphen Hyphen Publié le mardi 27 Juin 2023 à 17h10 Santa chantera à 40m du sol. - Martin Ellis Santa, la chanteuse française du groupe pop rock Hyphen Hyphen, se lance dans un projet solo. Elle marque le coup à Bruxelles avec un projet vertigineux lors de l’inauguration des Plaisirs d’Été le 14 juillet à 17h30. «Bruxelles est la ville où l’horizon des possible est encore ouvert. J’avais envie de partager ce début d’histoire de videos La chanteuse chantera accompagnée d’un piano à queue devant la Bourse... suspendue à 40m du sol par une grue! «L’idée est venue quand je téléphonais. Je déteste le téléphone donc je dessine et là un croquis s’est fait de manière inconsciente», confie-t-elle. «On manque cruellement de stabilité là-haut, un peu à l’image de moi. C’est une belle allégorie, un geste rare dans un élan de sincérité.» Santa chantera «Popcorn Salé», titre phare de son 1er EP en français «999». Le 14 juillet, la chanson se terminera par l’inclinaison à 90° du piano et un lâché... de popcorn. « Oublier qu’on est à Bruxelles » La Ville espère que Plaisirs d’Été connaîtra le même succès que son pendant hivernal. « C’est en gestation depuis un certain temps », explique Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques, qui souligne l’existence d’un tissu commercial déjà présent. « C’est le 1er jalon, on lance une dynamique avec la volonté de faire découvrir la culture bruxelloise. »