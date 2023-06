De nombreux riverains d’Uccle se mobilisent contre le futur pont de la gare Saint-Job : « L’architecture fait penser à un pont soviétique tout en béton »

L’annonce d’Infrabel concernant le futur du pont de l’avenue Jean et Pierre Carsoel, passant au-dessus des voies de chemin de fer et de la gare de Saint-Job, ne plaît pas à tout le monde. Les riverains du quartier ainsi que de celui de l’observatoire ne se sentent pas écoutés par les gestionnaires du projet et par la commune.

Lire aussi Un nouveau pont multimodal pour la gare de Saint Job à Uccle: Les travaux démarrent fin août jusqu’en 2025

« Nous sommes nombreux à protester contre ce projet. Nos avis n’ont pas été écoutés lors de l’enquête publique et lors de la commission de concertation », avance Dominique Vaes, président du comité de quartier de l’Observatoire.